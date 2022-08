Drama zwischen Aubameyang und Arteta enthüllt: "Er macht was er verdammt nochmal will"

Als Folge entschieden Klub-Verantwortliche, den Stürmer wieder integrieren zu wollen. Das konnte Arteta, der in einem emotionalen Gespräch mit dem Team-Arzt gefilmt wurde, jedoch nicht akzeptieren: „Soll ich das einfach vergessen? Ist dann wieder alles in Ordnung? Soll man das dann in Zukunft immer so handhaben? In Spanien nennt man das ‚casa pepe‘: Jeder macht, was er verdammt nochmal will!“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Premier League)