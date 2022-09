Leno schießt gegen Arsenal: „Es ging nicht nach Leistung“

Leno sagte, es liege an ihm, „wieder in den Fokus der Nationalmannschaft zu kommen. „Mit Torwarttrainer Andreas Kronenberg war ich immer in Kontakt. Ohne Spielpraxis wäre ich im Kampf um ein WM-Ticket chancenlos gewesen. Und Premier League ist eben Premier League.“ Deshalb sei er auch zu Fulham gewechselt.