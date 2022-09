Premier League: United-Star Fernandes erklärt, warum Rangnick scheiterte

„Ralf kam mit seiner Idee, mit Intensität und Pressing zu spielen, wie er es in Deutschland gewohnt war. Aber das hat bei uns nicht ganz geklappt, weil die Stimmung zwischen allen Beteiligten sehr gedrückt war und das Selbstvertrauen am Boden lag. Es ist wirklich schwierig, wenn man so einen Lauf hat“, erinnerte sich der Portugiese in einem Interview mit The Athletic.