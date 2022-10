Premier League: Experte entschuldigt sich wegen Haaland - Ferdinand scheut Vergleich mit Messi und Ronaldo

Haaland zeigte nach seinem Wechsel vom BVB nach England überhaupt keine Anpassungsschwierigkeiten und trifft, wie er will. In neun Premier-League-Spielen traf er bereits 15-mal, insgesamt erzielte er schon 20 Pflichtspieltore für den englischen Meister. Auch am vergangenen Wochenende trug er sich beim 4:0-Sieg gegen den FC Southampton in die Torschützenliste ein. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Premier League)