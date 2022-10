Premier League: Haaland abgemeldet - Anfield feiert Abwehr-Ass van Dijk

Van Dijks Leistung hob auch Ex-Reds-Verteidiger Jamie Carragher nach dem Spiel bei Sky Sports hervor. Van Dijk habe die beste Leistung in seiner gesamten Zeit bei Liverpool gezeigt, so die Reds-Legende. „Ich habe Virgil van Dijk noch nie so wie heute gesehen. Er sah aus, als wäre er richtig heiß.“ Sein Trainer Jürgen Klopp bescheinigte ihm, ein „erstklassiges Spiel“ gemacht zu haben (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Premier League).