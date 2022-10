Premier League: Schwere Vorwürfe gegen Klopp - und ein Streit mit brisanter Vorgeschichte

Einmal in Fahrt gekommen, nutzte Howe die Gelegenheit für eine weitere Spitze gegen Klopp und kritisierte dessen Ausraster, der zur Roten Karte gegen ManCity geführt hatte. Er werde sich so nicht verhalten, da er eine Vorbildfunktion habe. „Ich bin mir sehr bewusst, dass ich von Abermillionen von Menschen, vor allem Kindern, angeschaut werden werde“, meinte der Newcastle-Coach zu seinem eigenen Verhalten in der Coachingzone.