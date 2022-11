Premier League: Manchester City so reich wie nie zuvor

Manchester City hat am Montagvormittag seinen Jahresbericht für die Saison 2021/22 veröffentlicht. Der Bekanntgabe zufolge meldete der Klub Rekordeinnahmen in Höhe von 613 Millionen Pfund und Rekordgewinne in Höhe von 41,7 Millionen Pfund. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Premier League)