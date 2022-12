Premier League: So will Jürgen Klopp den FC Liverpool aus der Krise führen

Von den 14 Ligaspielen bis zur WM-Pause gewann der FC Liverpool nur magere sechs. In der vergangenen Saison, die Klopp seinem Team nun noch einmal vor Augen führt, holten die Reds sagenhafte 92 Punkte in der Premier League. In einem hochspannenden Meisterrennen mussten sie sich letztlich Pep Guardiolas Manchester City sogar um einen Punkt geschlagen geben und belegten in der Abschlusstabelle den zweiten Platz. (DATEN: Die Tabelle der Premier League)