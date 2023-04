FC Arsenal: Als Mertesacker und Özil gegen Manchester City gewannen

Per Mertesacker ballte die Fäuste, schrie seine Freude heraus. Mesut Özil lächelte eher still, aber nicht minder erfreut in sich hinein.

Fast wirkte es, als wäre der FC Arsenal soeben Meister geworden. Was wirklich passiert war: Die Gunners hatten Manchester City mit 2:1 in die Knie gezwungen, Platz zwei in der Tabelle weiter gefestigt.

Das war im Dezember 2015, am Ende sollte Leicester City Meister werden und Arsenal die Saison immerhin auf Rang zwei beenden. ManCity - damals noch ohne Pep Guardiola - musste sich mit Rang vier begnügen.

FC Arsenal

Letzter Arsenal-Sieg gegen ManCity

Was jenen kalten Wintertag in London noch heute so besonders macht: es war das letzte Mal, dass Arsenal die Citizens in einem Ligaspiel bezwingen konnte, und das mit zwei deutschen Weltmeistern in der Startelf.

Während Mertesacker die Defensive führte und lenkte, sorgte Özil vorne für Glanz, bereitete beide Treffer der Gunners vor. Theo Walcott (33.) und Olivier Giroud (45.+1) machten den Sieg noch in Hälfte eins klar. Yaya Tourés Anschlusstreffer kam zu spät (82.).

An diesem Mittwochabend will Arsenal sein damaliges Meisterstück wiederholen, ManCity erneut - oder endlich wieder - besiegen.