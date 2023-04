Premier League: Lautstarker Streit! Chelsea-Fans bepöbeln Klub-Boss

Es war die dritte Niederlage in Serie unter Interimstrainer Frank Lampard. Damit liegen die Blues auf einem enttäuschenden elften Platz in der Premier League .

Von einem Titel ist der Klub meilenweit entfernt. Denn auch in der Champions League gab es diese Woche ein 0:2 im Viertelfinal-Hinspiel gegen Real Madrid.

Guardiola: "Weiß nicht, was Haaland in Dortmund gemacht hat"

Guardiola: "Weiß nicht, was Haaland in Dortmund gemacht hat"

Boehly legt sich mit Fans an

Der Geldgeber schaute sich die Partie gegen Brighton in einer Loge an der Stamford Bridge an und wurde lautstark attackiert.