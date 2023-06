Gerrard zieht es wohl nach Saudi-Arabien

Nicht nur auf dem Platz versuchen saudi-arabische Klubs mit Stars aus Europa die Attraktivität der Liga zu steigern, sondern augenscheinlich auch an der Seitenlinie. Dabei könnte Al-Ettifaq hinsichtlich der Trainer der erste große Coup in diesem Sommer gelungen sein. Einem Medienbericht von Reuters zufolge hinterlegte der Verein bei Steven Gerrard ein Angebot.

Die Liverpool-Legende scheint auch nicht abgeneigt zu sein: So verdichten sich nach einem Bild, welches den 43-Jährigen an einem Flughafen in Saudi-Arabien zeigt, und einem Video, auf dem er vor dem Trainingszentrum Al-Ettifaqs zu sehen ist, die Anzeichen auf ein Engagement der Liverpool-Legende im Wüstenstaat.