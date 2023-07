City-Star litt unter Guardiola-Kommentar: "Ein wenig schwierig, es zu ertragen"

Der Coach hatte den Mittelfeldspieler nach der Weltmeisterschaft in Katar als „übergewichtig“ bezeichnet und ihm die nötige Verfassung für einen Einsatz abgesprochen.

Eine Situation, die für ihn nicht einfach zu verarbeiten war, wie er nun zugab: „Es war ein wenig schwierig, es zu ertragen, weil es so überdimensioniert war und weil viele Leute anfingen, darüber zu reden“, sagte der 27-Jährige im Interview mit BBC Radio .

Übergewicht? Darum ist der Start unter Guardiola so schwierig

Phillips, der vor einem Jahr von Leeds United zu City kam und zuletzt auch mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht wurde, nahm die harschen Worte seines Trainers jedoch an und arbeitete motiviert weiter. „Ich habe mein Bestes gegeben, um so fit wie möglich zu werden. Gleich danach saß ich beim Leeds-Spiel auf der Bank und war seitdem bei jedem Spiel fit.“