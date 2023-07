Kauft eine Rap-Legende die Tottenham Hotspur?

Bekommen die Tottenham Hotspur einen neuen Besitzer? Der Rap-Star, Musikproduzent und Milliardär Jay-Z soll offenbar Interesse an einer Übernahme des englischen Topklubs haben. Dies geht aus einem Bericht des Daily Express hervor.

Darin wird ein namentlich nicht genannter Geschäftspartner des US-Amerikaners wie folgt zitiert: „Nicht wenige der dortigen Spitzenklubs - wie Manchester United, Liverpool und Chelsea - sind jetzt in amerikanischem Besitz, und Jay würde die Chance auf eine Mehrheitsbeteiligung auf Vorstandsebene bei einem Verein mit der globalen Reichweite der Spurs sofort nutzen.“

Abhängig sei ein mögliches Angebot für die Spurs demnach von der Zukunft des langjährigen Eigners Joe Lewis. Dieser wurde in den Staaten in einem Aufsehen erregenden Fall vor wenigen Tagen wegen angeblichem Insiderhandel in großem Stil angeklagt. Er hat auf „nicht schuldig“ plädiert.