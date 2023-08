Ansage von Haaland-Vater nach ManCity-Pleite gegen Arsenal

„Gut gemacht, Arsenal, toller Sieg. Ihr müsst jetzt der Favorit auf die Meisterschaft sein“, schrieb der 50-Jährige am Sonntag nach der Pleite im Elfmeterschießen - samt Zwinker-Smiley.

Sein Tweet war die Reaktion auf einen weiteren Tweet, in dem an die City-Pleite aus dem vergangenen Jahr erinnert wurde.

ManCity-Pleite gegen Liverpool

Zu sehen ist in dem Tweet Ralph Hasenhüttl, der erst frenetisch jubelt und urplötzlich auf die Euphoriebremse drückt.

ManCity startet auswärts

City startet am kommenden Freitag beim FC Burnley in die Premier-League-Saison. Die Gunners - Vizemeister der vergangenen Saison - spielen am Samstag gegen Nottingham Forest.