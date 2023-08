Kurios: Fans fallen auf Fake-Profi rein

Fan gibt sich als Villa-Profi aus

Dabei erlaubte er sich einen Spaß und gab sich als Jacob Ramsey aus, der Fußball-Profi bei Aston Villa ist. Einige Fans in Valencia tappten in die Falle und glaubten, dass tatsächlich ein Spieler von Aston Villa vor ihnen stehe.

Sie fragten nach Autogrammen und machten Selfies mit dem „Fake-Profi“. Wie der Ghanaer es geschafft hat, sich als Spieler auszugeben, ist nicht klar. Nichtsdestotrotz blieb Amando in seiner Rolle und schien den Trubel um sich herum zu genießen.

Aston Villa: Erfolgreiche Saisonvorbereitung

Von dem ganzen Wirbel um den „Fake-Profi“ von Aston Villa geriet das Testspielergebnis gegen Valencia beinahe in Vergessenheit. Aston Villa gewann die Partie am Ende mit 2:1. Mit dabei in der Startelf: Moussa Diaby und Leon Bailey, die vor zwei Jahren noch die Flügelzange bei Bayer Leverkusen bildeten.