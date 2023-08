Verbaut Zoff mit Ronaldo einem Skandal-Profi die Zukunft?

Bei Manchester United hat Skandal-Profi Mason Greenwood keine Zukunft mehr, auch wenn nach einem Vergewaltigungsvorwurf gegen den Youngster die Anklage fallen gelassen wurde - das gab der Verein in einem Statement am Montag bekannt. Gemeinsam haben die beiden Parteien entschieden, dass der 21-Jährige seine Karriere bei einem anderen Klub wieder aufnehmen.

Wenige Stunden nach dem Statement spekulierten die Medien gleich über Greenwoods zukünftigen Verein. Unter anderem wurde der Offensivspieler mit Saudi-Arabien oder auch der Roma mit Ex-Trainer José Mourinho in Verbindung gebracht.

Im März sickerte in den Medien durch, dass Greenwood die Karriere von Cristiano Ronaldo , als dieser noch für Real auflief, als „tot“ betitelte - ganz zum Missfallen des portugiesischen Superstars.

„Er war wirklich verärgert über das, was Greenwood gesagt hat - aber er hat auch allen Grund dazu, wenn man bedenkt, was Ronaldo in seiner Karriere erreicht hat und wo Greenwood jetzt steht“, zitiert die Sun eine nicht näher genannte Quelle.