Erling Haaland: Ärger für City-Star! Luxusreisen statt Vorbereitung?

Ex-BVB-Stürmer Erling Braut Haaland führt ein Leben, von dem viele nur träumen können. Er verdient eine Menge Geld mit dem, was ihm am meisten Spaß macht und ist damit auch noch sehr erfolgreich. In der abgelaufenen Saison schoss er 52 Tore in 53 Spielen und gewann mit Manchester City sogar das Triple.

In der Sommerpause ließ es sich der Norweger nun gut gehen und reiste durch ganz Europa. Zu Beginn machte er Urlaub mit Freunden auf der Partyinsel Ibiza, ehe er ein paar Tage später mit Kim Kardashian, Kris Jenner und Venus Williams bei der exklusiven Modenschau von Dolce & Gabbana in Apulien zu Gast war.

Anschließend reiste er nach Monaco, wo er mit einem rund 3 Millionen Euro teuren Ferrari Monza SP2 durch die Stadt fuhr. Zusammen mit Luis Figo, Ronaldinho und Didier Drogba wurde der 23-Jährige Mitte Juli auf ein EA-Event nach Amsterdam eingeladen. Bevor es danach jedoch mit den Citizens auf Asientour ging, schaute er auch in seiner norwegischen Heimatstadt Bryne vorbei.

Ex-Profi äußert Kritik

Jetzt meldete sich der norwegische Ex-Profi Carl-Erik Torp zu Wort und kritisierte den 23-Jährigen aufgrund der vielen Reisen in der Sommerpause. „Der Fußball nimmt so viel Zeit in Anspruch und stellt extreme Anforderungen an dich, wenn du der Beste sein willst. Wenn man einen Vorgeschmack auf das andere Leben bekommt, kann das einen Konflikt in einem auslösen“, sagte der Experte des norwegischen Rundfunks, der selbst unter anderem für Brann gespielt hat.

Er betonte: „Es gibt viele Beispiele von Spielern, die zu den Besten der Welt gehörten, dann aber ein Leben außerhalb des Fußballs entdeckten. Es ist nicht ausgeschlossen, dass sich dies auf seinen Hunger auswirken wird. Sein Hunger hat ihn dahin gebracht, wo er heute ist. Das war sein X-Faktor, neben seinem enormen Körperbau.“

Einer, der sich dafür entschied, Haaland zu verteidigen, ist der norwegische Skilangläufer Petter Northug. Auch er ist Profisportler, sieht es jedoch ganz anders als Torp. „Wenn man so ein großer Star ist wie er, wird man für Dinge kritisiert, die man getan hat. Die Leute schauen an der falschen Stelle. Aber ich denke, Haaland sollte nach vorne schauen, und er hat von dieser Pause profitiert“, sagte der 37-Jährige.