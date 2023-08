"Wo ist die Kamera?" Liverpools bitteres Déjà-vu

Kein Wunder, dass die die einst so hochgelobte Transferpolitik des Teams um Trainer Jürgen Klopp heftig in der Kritik steht. Auch Reds-Ikone Jamie Carragher hielt sich nicht zurück. Als „ein absolutes Chaos“, betitelte der heutige TV-Experte die Transfer-Posse um Lavia bei Sky Sports. Die steht für ihn sinnbildlich für die Verzweiflung der Verantwortlichen. „Sie haben heute ein Angebot über 60 Millionen Pfund (rund 70 Millionen Euro, Anm. d. Red. ) für Lavia abgegeben, obwohl sie sich vor vier oder fünf Tagen noch geweigert haben, 50 Millionen Pfund (58 Millionen Euro, Anm. d. Red. ) zu zahlen. Es ist ein Witz.“

„Die Leute wissen, dass sie verzweifelt sind“

Dass der Klub aber ohnehin so lange pokerte, statt den Transfer frühzeitig klarzumachen, sorgte bei Carragher für Unverständnis. „Das größte Problem dabei ist, dass Liverpool schon seit August der letzten Saison, also seit 12 Monaten, weiß, dass sie Verstärkung im Mittelfeld brauchen . Sie müssen jemanden für das Mittelfeld kaufen. Die Leute wissen, dass sie verzweifelt sind.“

Vor zwei Jahren war der Klub für Carragher noch „das Vorbild für alle Mannschaften in Europa - nicht nur in der Premier League“, was die Transferpolitik angeht. Doch mit den Wechseln in der Führungsetage habe sich das vollständig gewandelt.