Ex-United-Star watscht Sancho ab: Er überschätzt sich!

Berbatov mit Warnung an Sancho

United könne sich problemlos entscheiden, Sancho „loszuwerden. So talentiert er auch ist - und wir alle haben es in Dortmund gesehen - bei United hat er noch nichts davon gezeigt. Wir können nur spekulieren, warum das so ist. Vielleicht liegt es an seiner Umgebung oder an den Menschen, die er um sich hat.“