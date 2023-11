Droht Manchester United der Ausschluss aus der Champions League?

Ineos-Boss Sir Jim Ratcliff steht kurz vor der Finalisierung eines Deals mit der Glazer-Familie, der ihm 25 Prozent der Anteile an Manchester United sichern würde. Diese Übernahme wird von vielen Fans als positiv angesehen, da sie sich erhoffen, dass der Milliardär den Verein umkrempelt und wieder auf Spur bringt.

Allerdings könnte die Übernahme auch eine drastische Folge für den Premier-League -Klub haben: Im schlimmsten Fall droht sogar das Aus in der Champions League.

Dieses besagt, dass ein Besitzer nicht zwei Teams in der Champions-League haben darf. In dieser Situation würde das Team, das in der jeweiligen Tabelle besser dasteht den Zuschlag erhalten, während das andere Team aus Europa ausgeschlossen wird.