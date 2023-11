Horrorgrätsche: Havertz sorgt für Tumulte - VAR macht Arteta krank

Kai Havertz hat bei der knappen Niederlage des FC Arsenal bei Newcastle United mit einer riskanten Grätsche für Aufsehen gesorgt. Der deutsche Nationalspieler räumte beim 0:1 in der 37. Spielminute seinen Gegenspieler Sean Longstaff ab und löste damit eine Rudelbildung aus.

Havertz war in der gegnerischen Hälfte mit gestrecktem Bein in Longstaff hineingesprungen, den Ball verpasste er bei der Aktion an der Auslinie dabei deutlich. Aber: Letztlich traf Havertz den Knöchel seines Gegners nicht mit dem ausgestreckten Bein, sondern „nur“ mit dem anderen, angezogenen Fuß.