Jürgen Klopp schimpft über eigene Fans: "Dann gibt dein Ticket jemand anderem!"

Schon in der ersten Halbzeit gestikulierte er vor einem Teil der Fans auf der Haupttribüne, die offenbar unglücklich über die vielen Chancen waren, die die Reds ungenutzt ließen. Klopp ging anschließend kopfschüttelnd weg.

Klopp nicht zufrieden mit der Stimmung an der Anfield Road

„Ich war nicht besonders glücklich mit der Atmosphäre hinter mir. Ich fragte, was die Fans den wollen. Wir haben die Mannschaft stark verändert und dennoch dominiert. Wenn ich in der Menge gewesen wäre, wäre ich auf Zehenspitzen gestanden“ erklärte der ehemalige Dortmund-Trainer.

Weiter fragte er irritiert: „Waren alle niedergeschlagen, weil wir Manchester United nicht weggeputzt haben? Am Samstag (Spiel gegen Arsenal) müssen wir an der Anfield Road von der ersten Minute an da sein. Dort kann man dann nicht darauf warten, dass ich mich mit irgendjemandem streite“.