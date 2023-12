Premier League: Auf den Spuren von Steinhaus und Frappart - erste Schiedsrichterin pfeift Spiel im Oberhaus

Besondere Ehre für Rebecca Welch! Die Schiedsrichterin darf demnächst ihr Debüt in der Premier League feiern! Die 40-Jährige wird am 23. Dezember die Partie zwischen dem FC Fulham und dem FC Burnley leiten (ab 16.00 Uhr im SPORT1-LIVETICKER). Es ist das erste Mal überhaupt in der Premier-League-Geschichte, dass eine Frau als Hauptschiedsrichterin eingesetzt wird.