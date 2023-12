Premier League: Nach Grealish-Schock - Guardiola warnt seine Stars vor Einbrechern!

Guardiola zeigte sich erschüttert über den Einbruch in Grealishs Anwesen: “Es war schlimm für ihn und seine Familie! Zum Glück wurde niemand verletzt.” Es sei unheimlich schwer zu verarbeiten, so der Spanier weiter, „aber so ist die Welt nun mal heutzutage”. Trotzdem gab sich Guardiola zuversichtlich, dass Grealish sich rechtzeitig erholt und gegen Sheffield in der Startelf steht.