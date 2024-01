Alarmstimmung bei Arsenal: Declan Rice zofft sich mit Kollege

Beim FC Arsenal herrscht am ersten Tag des neuen Jahres Kater-Stimmung. Mit Silvester-Feierlichkeiten hat dies allerdings nichts zu tun - die Gunners gingen nach der zweiten Niederlage in Folge hart mit sich selbst ins Gericht.

Das britische Boulevard-Blatt The Sun schrieb - eingebettet in ein nettes Wortspiel mit dem Kultfilm Ice Age - gar von Rice Rage, also einem wütenden/rasenden/tobenden Rice.