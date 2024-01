Premier League: Skandal-Profi gibt Schummel-Tor zu - Fans wüten

Nach acht Monaten Sperre hat sich Englands Skandal-Profi Ivan Toney am Samstag beeindruckend zurückgemeldet. Der Stürmer des FC Brentford wurde beim 3:2-Erfolg seines Teams gegen Nottingham in der Premier League bei seinem Comeback direkt zum Helden.

Denn Toney gab zu, dass sein Treffer zum 1:1 regelwidrig gewesen ist und er geschummelt hat. In der 19. Minute hatte der 27-Jährige einen Freistoß in die Maschen gehauen. Allerdings hatte er den Ball zuvor deutlich sichtbar verlegt - sogar mehrmals.

Am Ende lag das Spielgerät klar ersichtlich neben dem vom Schiedsrichter per Spray gezeichneten Kreis. Der Schütze verschaffte sich damit so einen großen Vorteil, dass er ganz locker an der Mauer außen vorbei ins Tor schoss.