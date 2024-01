Verletzungs-Schock für Klopp - Liverpool-Star fällt länger aus

„Zuerst einmal eine nicht ganz so gute Nachricht: Trent hat sich im letzten Spiel das Knie überdehnt“, berichtete Klopps Assistent vor dem anstehenden League-Cup-Halbfinale gegen Fulham am Mittwoch.

Verletzung schockt Reds: „Er war in allen Spielen der entscheidende Spieler“

Für Liverpool kommt die Verletzung zur Unzeit, da mit Joel Matip (Kreuzbandriss), Andy Robertson (Schulterverletzung), Konstantinos Tsimikas (Schlüsselbeinbruch) schon zahlreiche Stammkräfte in der Verteidigung fehlen.

Außerdem war Alexander-Arnold in absoluter Top-Form, wie auch Lijnders zu verstehen gab.

„Hoffentlich kommt er wieder da an, wo er vorher war. Denn er war in allen Spielen der entscheidende Spieler, der uns immer wieder aus der Tiefe heraus den Weg geebnet und der Mannschaft ein hohes Maß an Flexibilität verliehen hat. Wir werden ihn wirklich vermissen“, sagte Lijnders.