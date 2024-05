Nächster Trainerjob: Rooney übernimmt Zweitligist Plymouth

Der frühere englische Fußball-Nationalstürmer Wayne Rooney hat einen neuen Trainerjob gefunden. Nach seinem erfolglosen Engagement bei Birmingham City übernimmt der 38-Jährige zur kommenden Saison Plymouth Argyle aus Englands zweitklassiger Championship. Das teilte der Klub aus dem Südwesten am Samstag mit.

"Die Aufgabe bei Plymouth Argyle fühlt sich wie der perfekte nächste Schritt in meiner Karriere an", wird Rooney in der Vereinsmitteilung zitiert: "Ich kann es kaum erwarten, bis die Saison im August beginnt."