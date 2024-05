"Salah ist der größte Egoist den ich je gesehen habe"

Liverpool-Legende Graeme Souness ist der Meinung, dass Mohamed Salah der Hauptschuldige für die Auseinandersetzung mit Trainer Jürgen Klopp gewesen sei. Beim 2:2 gegen West Ham United am letzten Wochenende kam es zu einem Zwischenfall an der Seitenlinie, als Klopp beabsichtigte, den ägyptischen Spieler in der 79. Minute einzuwechseln.

Salah zeigte kein Interesse daran, die Hand seines Trainers zu schütteln, stattdessen gestikulierte der Ägypter deutlich erregt in Richtung Klopp. Offensichtlich war er damit unzufrieden, dass er bei dem so wichtigen Spiel zunächst auf der Bank Platz nehmen musste.

Im Podcast Three Up Front griff Souness den Superstar daher an.

„Dann verschwindet Salah aus dem Spiel“

Der 70-Jährige verstehe den Ärger, wenn man nicht spielen darf, mahnt jedoch zugleich zur Professionalität: „Salah ist der egoistischste Spieler, den ich je gesehen habe. Schon vor diesem Spiel war er nie froh, wenn ihn Klopp mal runtergenommen hat. Aber das ist wohl das, was man von seinen Spielern sehen will. Wenn sie schon zwei Tore gemacht haben, sollen sie unbedingt weiterspielen und das dritte machen wollen. Als Sadio Mané noch da war, gab es dauernd Ärger deswegen.“

Trotzdem erkennt Souness Salahs herausragende Ära bei Liverpool an. „Salah war während seiner Zeit bei Liverpool Weltklasse. Tore verändern Spiele, und seine Tore hatten einen enormen Einfluss auf Liverpool, seitdem er Verein ist.“

Um ihn dann doch wieder zu kritisieren: „Wenn es hart auf hart kommt und ein anderer Spieler ihn unter Druck setzt oder foult, verschwindet Salah aus dem Spiel“, so Souness. Er führte als Beleg die Partie gegen Manchester United aus der letzten Saison als Beispiel an. „In Old Trafford wurde er früh von Lisandro Martínez gefoult, und für den Rest des Spiels warf Salah immer wieder Blicke über seine Schulter nach Martínez – diese Seite des Spiels mag er nicht.“

Salah im Sommer Weg?

Souness, der als Spieler mit Liverpool fünf Meisterschaften und dreimal den Europapokal der Landesmeister gewann, ist der Meinung, dass Salah nicht mehr lange in Liverpool spielen wird.

Jürgen Klopp (l.) und Mohamed Salah (r.) zofften sich am vergangenen Wochenende öffentlich

„Ich glaube, Salah haut ab und verlässt Liverpool. Er war herausragend für Liverpool, aber wenn er in die Saudi Pro League wechselt, ist er in diesem Teil der Welt der aller größte Star. Er hält sich zweifellos für etwas ganz Besonderes und war wohl wütend, dass er letzte Woche gegen West Ham nicht beginnen durfte. Diese Sache mit Jürgen Klopp ist wohl entstanden, weil er erst zehn Minuten vor Schluss eingewechselt wurde. An diesem Streit hat Salah mehr Schuld als Klopp.“, sagte der Schotte.

