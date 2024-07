Fix! Diese Legende kehrt zu Manchester United zurück

Der frühere Torjäger und Fanliebling Ruud van Nistelrooy kehrt nach 18 Jahren in neuer Funktion zu Manchester United zurück. Wie der englische Fußball-Rekordmeister am Donnerstag mitteilte, soll der 48-Jährige seinem Landsmann Erik ten Hag assistieren, dessen Vertrag als Teammanager der Red Devils in der vergangenen Woche bis 2026 verlängert wurde. In Rene Hake stößt ein weiterer Niederländer zum Trainerstab von United, das die vergangene Spielzeit auf dem enttäuschenden achten Platz beendet hatte.