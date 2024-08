Abschied aus Barcelona: Gündogans City-Rückkehr perfekt

Ilkay Gündogan verlässt den FC Barcelona wie erwartet und kehrt nach nur einem Jahr wieder zu Manchester City zurück. Gemeinsam mit dem englischen Meister verkündete der frühere Nationalmannschaftskapitän seinen Wechsel am Freitag in den Sozialen Medien. „Ich kann es kaum erwarten, wieder das City-Trikot zu tragen“, sagte der 33-Jährige: „Die Möglichkeit zu haben, hierher zurückzukehren, bedeutet mir so viel.“