Fjörtoft zu Füllkrug: "Wird groß einschlagen"

Der frühere Bundesliga-Profi Jan Aage Fjörtoft traut Fußball-Nationalspieler Niclas Füllkrug eine starke Debütsaison in der Premier League zu. "In England gibt es viele wirklich gute Verteidiger. Trotzdem wird Füllkrug groß einschlagen. Er ist ein Beispiel für die aktuelle Welle an klassischen Neunern und hat bei West Ham tolle Spieler um sich herum, die ihn in Szene setzen werden", sagte der Norweger.