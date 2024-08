Premier League: "Geheim-Absprache“ zwischen Gündogan und Guardiola?

Der vom FC Barcelona nach nur einem Jahr wieder zum englischen Champion zurückgekehrte deutsche Nationalspieler sagte in der Sport Bild über sein Comeback an bekannter Wirkungsstätte - seine frühere Unterkunft in der Innenstadt inklusive: „Tatsächlich habe ich meine alte Wohnung in Manchester noch und bin dorthin auch wieder zurückgekehrt. Dort habe ich mich jahrelang sehr wohlgefühlt - es gibt also kein Grund, daran etwas zu ändern. Und ja, dann bin ich wohl auch wieder Nachbar von Pep.“