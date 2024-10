Eberl: England wegen Tuchel "gefährlicher Konkurrent"

Sportvorstand Max Eberl vom FC Bayern sieht England durch die Verpflichtung von Trainer Thomas Tuchel als „gefährlichen“ Gegner für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bei der WM 2026. „Für Thomas ist es super, für den englischen Fußball ist es eine sehr gute Wahl. Er ist ein herausragender Trainer. Aus deutscher Sicht ist es gefährlich. Mit der englischen Mannschaft und Thomas als Trainer ist ein großer Konkurrent da“, sagte Eberl während der Pressekonferenz zum Süd-Kracher der Münchner gegen den VfB Stuttgart am Samstag (18.30 Uhr im LIVETICKER) .

Tuchel war am Mittwoch als Nationaltrainer der Three Lions vorgestellt worden. In München musste er im Sommer trotz eines Vertrags bis 2025 nach einer titellosen Saison nach nur gut einem Jahr wieder gehen.