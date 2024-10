Liverpool nach Sieg über Chelsea weiter Tabellenführer

SID 20.10.2024 • 19:44 Uhr Die Reds feiern ihren siebten Sieg im achten Spiel - Chelsea kassiert die zweite Niederlage.

Der FC Liverpool hat dem Druck von Verfolger Manchester City standgehalten und die Tabellenführung in der Premier League behauptet. Mit dem 2:1 (1:0) im Heimspiel gegen den wiedererstarkten FC Chelsea feierten die Reds am achten Spieltag den siebten Sieg (eine Niederlage). Damit bleibt das Team von Jürgen-Klopp-Nachfolger Arne Slot einen Punkt vor dem amtierenden Meister aus Manchester. Die Skyblues hatten am Nachmittag durch einen Treffer von John Stones in der Nachspielzeit Wolverhampton mit 2:1 geschlagen.

Mohamed Salah (29.) traf per Elfmeter zum 1:0, Nicolas Jackson (48.) glich kurz nach der Pause aus. Nur drei Minuten später brachte Curtis Jones (51.) den LFC erneut in Führung. Ein weiteres Tor durch Cody Gakpo (32.) zählte aufgrund einer Abseitsstellung nicht. Zudem wurde ein zweiter Elfmeter für Liverpool nach Eingriff des Video-Assistenten zurückgenommen.

Der FC Chelsea, seit dem ersten Spieltag in der Liga ungeschlagen, trat nach einer ruhigen Anfangsphase zunächst als die bessere Mannschaft auf. Ein Foul von Chelsea-Verteidiger Levi Colwill an Jones im Strafraum stellte den Spielverlauf jedoch auf den Kopf. Salah nutzte die Chance und verwandelte eiskalt. Einen zweiten gegebenen Elfmeter nach erneutem Foul an Jones kassierte Schiedsrichter John Brooks nach dem Gang in die Video-Area wieder ein (45.+3).

In der zweiten Hälfte ging es zu Beginn Schlag auf Schlag: Nicolas Jackson nutzte die erste Chance in Durchgang zwei zum Ausgleich, nur drei Minuten später traf der umtriebige Jones nach Salah-Flanke zur erneuten Führung. Salah hat damit in nun 34 Premier-League-Spielen sowohl ein Tor erzielt als auch einen Assist gegeben. Nur Wayne Rooney hat das in der Geschichte der Premier League öfter geschafft (36). Die Blues wussten mit ihrer Offensivpower bis zum Schlusspfiff nur noch wenig anzufangen.

