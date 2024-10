ManCity erhebt Vorwürfe gegen die Premier League

Englands Fußballmeister Manchester City hat kurz nach dem ersten juristischen Erfolg gegen die Premier League Vorwürfe gegen die Liga erhoben. Ihre öffentliche Reaktion auf die Entscheidung im Streit um Sponsoring-Regeln sei „irreführend“ gewesen und enthalte dazu „mehrere Ungenauigkeiten“, erklärte City-Rechtsberater Simon Cliff in einem Schreiben an die übrigen 19 Klubs der Liga, wie verschiedene am Dienstag berichteten.