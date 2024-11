"Depp": Superstar Ed Sheeran entschuldigt sich bei United-Coach

Popstar Ed Sheeran hat sich bei Manchester Uniteds neuem Teammanager Ruben Amorim für seinen unpassenden Auftritt während eines Live-Interviews entschuldigt. „Sollte ich Amorim verärgert haben, tut es mir leid“, schrieb Sheeran am Montag bei Instagram. Der Minderheitseigner von Ipswich Town war am Sonntag nach dem 1:1 gegen United auf dem Rasen in ein Interview des Portugiesen geplatzt, was dieser mit einem Kopfschütteln zur Kenntnis genommen hatte.