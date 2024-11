Noch kein Vertragsangebot: Salah "enttäuscht" von Liverpool

„Ich bin enttäuscht, aber wir werden sehen“, gab Salah zu: „Ich bin seit vielen Jahren in diesem Klub, es gibt keinen Verein wie diesen. Am Ende liegt es aber nicht in meiner Hand.“ Seit 2017 absolvierte Salah 367 Pflichtspiele für die Reds und war dabei an 322 Treffern direkt beteiligt.