Marcus Rashford (2.) sorgte mit seinem Blitztor für einen Auftakt nach Maß für Amorim, der bei United einen Vertrag bis 2027 besitzt. In der Folge ließen die Gäste aber nach - was der Außenseiter bestrafte. Vor den Augen von Edelfan und Investor Ed Sheeran schlug Ipswich noch vor der Pause durch Omari Hutchinson (43.) zurück. Auch in Durchgang zwei blieb das Amorim-Team in der Offensive viel zu harmlos.