"Wenn man nicht aufpasst...": Kane erklärt Kritik und warnt

Stürmerstar Harry Kane hat nach seiner Kritik an den Absagen in der englischen Fußball-Nationalmannschaft vor einem bröckelnden Teamgefüge bei den „Three Lions“ gewarnt. Der Angreifer von Bayern München wurde nach dem 3:0-Erfolg in der Nations League in Griechenland gefragt, ob die Gefahr bestehe, dass der in der achtjährigen Ära unter Nationaltrainer Gareth Southgate aufgebaute Teamgeist unter einem neuen Coach verloren gehen könnte.