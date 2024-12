Guardiola verkündet Haaland-Babyglück

Pep Guardiola hat sich nach dem ersehnten Sieg mit Manchester City zum Jahresabschluss gegen Leicester City verplappert. Nach dem 2:0-Auswärtserfolg war der spanische Trainer wohl so erleichtert, dass er etwas verkündete, was eigentlich seinem Stürmer-Star Erling Haaland vorbehalten gewesen wäre.

Haaland sei "müde, denn er hat viele Minuten gespielt und ist in den vergangenen Tagen zum ersten Mal Vater geworden", sagte Guardiola nach dem erst zweiten Sieg für die Skyblues in den vergangenen 14 Pflichtspielen: "Das sind viele Emotionen und ein paar aufregende Tage für ihn." Dabei hatte Haaland selbst diese Neuigkeit noch gar nicht an die Öffentlichkeit gebracht.