Haaland vergibt Elfmeter: City patzt gegen Everton

Erling Haaland verschießt, Manchester City stolpert: Der englische Fußball-Meister um den deutschen Torhüter Stefan Ortega Moreno hat am Boxing Day den nächsten Rückschlag kassiert. Gegen den FC Everton kam das Team von Teammanager Pep Guardiola am Donnerstag lediglich zu einem 1:1 (1:1). Somit stehen die Citizens bei nur einem Sieg aus den vergangenen neun Premier-League-Spielen und verlieren in der Tabelle weiter an Boden.