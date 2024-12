Rote Machtdemonstration: Liverpool dominiert kriselndes ManCity

Der FC Liverpool hat Pep Guardiolas Manchester City noch tiefer in die Krise geschossen und die Tabellenführung in der englischen Premier League weiter ausgebaut. Die formstarken Reds setzten sich am Sonntagabend nach einem einseitigen Topspiel an der Anfield Road gegen den verunsicherten Titelverteidiger hochverdient mit 2:0 (1:0) durch.