Öffentliche Demontage: Man-United-Coach watscht Rashford ab

Eigengewächs Marcus Rashford scheint endgültig keine Zukunft mehr bei Manchester United zu haben. Angesprochen auf das erneute Fehlen des 27-Jährigen im Kader der „Red Devils“ sagte Trainer Rúben Amorim nach dem knappen Auswärtssieg gegen Fulham (0:1) am Wochenende: „Es ist immer derselbe Grund: das Training. Ich sehe, was ein Fußballer im Training und im Leben tun sollte – jeden Tag, jedes Detail. Wenn sich also die Dinge nicht ändern, werde ich mich nicht ändern.“