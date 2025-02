Mathys Tel bekommt Trainer-Versprechen

Bei den Bayern hatte Tel in dieser Bundesliga-Saison nur zweimal in der Startelf gestanden. Der 19-Jährige wechselt zunächst auf Leihbasis , Tottenham sicherte sich aber eine Kaufoption, die Medienberichten zufolge bei 55 Millionen Euro liegen soll.

Tottenham-Trainer: Tel passt perfekt zu uns

„Mit unseren Aufgaben in den nächsten Monaten und, was noch wichtiger ist, mit dem, was wir danach aufbauen, passt er perfekt zu uns“, sagte Postecoglou: „Ich habe ein Gespräch mit ihm über Fußball geführt und darüber, dass ich denke, dass er hier einen großartigen Platz finden wird, wenn man bedenkt, wo er in seiner Karriere steht.“