Nach bitterem Königsklassen-Aus: Slot vor erster Titelchance

Das bittere Champions-League-Aus ist abgehakt, nun kann der FC Liverpool nach den erfolgreichen Klopp-Jahren unter dem neuen Trainer Arne Slot seinen ersten Titel gewinnen. „Wir freuen uns darauf, ein Finale zu spielen, das sollte man in diesem Land mit so vielen guten Teams in jeder Konkurrenz nicht für selbstverständlich halten“, sagte Slot mit Blick auf das League-Cup-Finale am Sonntag (17.30 Uhr) im Wembley-Stadion gegen Newcastle United.