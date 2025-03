"Naiv": Rooney greift ManUnited-Coach an

Manchester United muss nach dem Scheitern im FA Cup die nächste Titel-Hoffnung in dieser Saison begraben. Doch Trainer Ruben Amorim sprach trotz der auch in der Premier League enttäuschenden Situation hinterher von der Meisterschaft - und sorgte damit für Verwunderung bei ManUnited-Idol Wayne Rooney.

Rooney kritisiert Amorim: „Bisschen zu naiv“

„Ich denke, es ist ein bisschen naiv zu sagen, dass sie die Premier League gewinnen wollen, denn das, was sie momentan machen, ist weit davon entfernt“, sagte Rooney in seiner Rolle als BBC -Experte.

Amorim wehrt sich

Amorim bekräftigte, dass der Meistertitel das Fernziel sein müsse. „Es wäre naiv zu glauben, dass wir es in dieser Saison schaffen oder in der nächsten Saison der Favorit sein werden“, räumte der 40-Jährige ein. „Ich weiß, dass in dieser Situation jeder alles weiß. Ich war selbst TV-Experte, als ich meine Karriere beendet habe. Ich weiß, dass es sehr einfach ist.“

Amorim bekräftigte: „Unser Ziel ist, die Premier League zu gewinnen. Vielleicht nicht mit mir, aber unser Ziel als Klub ist es, so wie in der Vergangenheit mit all den glorreichen Erfolgen und Legenden in diesem Verein.“