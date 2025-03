Bayern-Leihgabe Tel in Zwist verwickelt

Bezeichnende Szenen bei Tottenham Hotspur : Nach der 0:2-Niederlage gegen Fulham ist ein Video aufgetaucht, in dem zu sehen ist, wie sich ein Fan bei Spurs-Trainer Ange Postecoglou über die Leistung beschwert, ehe Bayern-Leihgabe Mathys Tel sich vor seinen Coach stellte.

„Respekt, Respekt“, forderte der 19-Jährige vom aufgebrachten Fan auf der Tribüne. „Was war das für ein Auftritt? Ich meine, was war das?“ hatte dieser Postecoglou zuvor beim Weg in die Katakomben gefragt.

Tel erntet Respekt

So entschärfte sich die Situation doch noch, Tel und sein Coach verschwanden Richtung Kabine.

Ebenfalls bezeichnend: Tel zeigte sich nach der Niederlage als einziger Spieler bei den enttäuschten Gästefans, erwarb so ihren Respekt . „Wir müssen zusammenhalten“, rief er den Zuschauern zu.

Die Niederlage in Fulham bedeutete das dritte Spiel in Folge ohne Sieg für die Spurs. In der Premier League laufen die Nord-Londoner mit Platz 14 und 34 Punkten ihren eigenen Erwartungen weit hinterher.