26 Elfmeter: ManUnited-Blamage bei Viertligist

27.08.2025 • 23:58 Uhr Die millionenschwere Truppe scheidet im League Cup nach einem irren Elfmeterschießen aus.

Der strauchelnde englische Fußball-Rekordmeister Manchester United hat sich im League Cup bei einem Viertligisten blamiert. Die Mannschaft von Trainer Ruben Amorim verlor in der zweiten Runde bei Grimsby Town spektakulär 11:12 im Elfmeterschießen. Nach 90 Minuten hatte es 2:2 gestanden, eine Verlängerung gibt es in dem Pokalwettbewerb nicht.

Insgesamt 26 Elfmeter wurden benötigt, um einen Sieger zu ermitteln: Dann schoss Bryan Mbeumo, im Sommer für rund 75 Millionen Euro vom Ligakonkurrenten FC Brentford verpflichtet, seinen zweiten Elfmeter an die Latte. Zuvor hatte noch Ex-Leipziger Matheus Cunha, für den die Red Devils ähnlich viel Ablöse gezahlt hatten, beim fünften Schuss vom Punkt den Sieg vergeben.

Nach frühem 0:2-Rückstand hatte United sich durch Tore von Mbeumo (75.) und Harry Maguire (89.) überhaupt erst ins Elfmeterschießen gerettet - obwohl Amorim seine Stars nicht schonte: Der ehemalige Leipziger Benjamin Sesko, für den United ebenfalls über 70 Millionen Euro gezahlt hatte, stürmte, auch Cunha und Vize-Europameister Kobbie Maino standen in der Startelf. Zur Pause wurden zudem Mbeumo, Kapitän Bruno Fernandes und Ex-Münchner Matthijs de Ligt von Amorim eingewechselt.