Bitter auch für Tuchel! Horror-Verletzung bei Chelsea-Star

Der FC Chelsea muss monatelang auf Abwehrspieler Levi Colwill verzichten. Wie der Verein am späten Donnerstagabend mitteilte, hat sich der englische Nationalspieler beim Trainingsauftakt am Montag einen Kreuzbandriss zugezogen.
Horror-Verletzung bei Chelsea-Star
Colwill galt als unangefochtene Stammkraft bei den Londonern und bestritt in der Saison 2024/25 insgesamt 35 Premier-League-Spiele über die volle Distanz. Auch bei der Klub-WM, die das Team von Chefcoach Enzo Marcesa gewann, fehlte er wegen einer Gelbsperre nur einmal.
Bittere Nachricht auch für Tuchel
Jetzt der bittere Rückschlag, der dem 22-Jährigen mindestens große Teile der kommenden Spielzeit kosten wird. Colwill wurde der Vereinsmitteilung zufolge bereits operiert. Ob Chelsea auf die Verletzung personell reagieren und auf dem Transfermarkt Verstärkung holen wird, ist unklar.
Eine Hiobsbotschaft ist die schwere Verletzung Colwills derweil auch für Englands Nationaltrainer Thomas Tuchel. Bei der ersten Pleite unter seiner Leitung – dem 1:3 gegen den Senegal Mitte Juni – stand er über die vollen 90 Minuten auf dem Platz.